برلماني عراقي: يجب على رئيس الوزراء المكلف تقديم التشكيل الحكومي كاملاً

بغداد - (أ ش أ):

طالب النائب في البرلمان العراقي مثنى عبد الصمد السامرائي، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتقديم التشكيل الحكومي كاملا دون استثناء.

وقال السامرائي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - "هناك توجه لدى الكثير من النواب إلى رفض تقديم تشكيل الحكومة على شكل مراحل"، مبينًا أن مجلس النواب عمومًا يريد التصويت على تشكيلة مكتملة وأنه لا داعي لتقديمها ناقصة وبالأخص الوزارات الأمنية.

وتابع قائلاً "التوجه لتقديم تشكيل حكومة ناقصة سيضر بعملية منح الثقة لحكومة عبد المهدي وقد يؤدي لإجهاضها".

وكان مصدر سياسي مطلع قد أعلن عن حسم 70% من تشكيل الوزارة، فيما أشار إلى وجود خلافات على الوزارات السيادية التي لم تحسم بشكل نهائي.