مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يحذر مجددا من حدوث مجاعة في اليمن

نيويورك - (د ب أ):

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك اليوم الثلاثاء من أن اليمن يواجه خطر التعرض "لمجاعة كبيرة وشيكة" قد تؤثر على 14 مليون شخص أو نحو نصف السكان.

ويعاني اليمن، أحد أفقر دول العالم العربي، من صراع مدمر على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين منذ أربعة أعوام تقريباً.

وقال المنسق الإنساني لوكوك وذلك في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن المجاعة التي تلوح في الأفق قد تكون "أكبر من أي شيء واجهه أي مهني في هذا المجال خلال حياتهم العملية".

وأشار لوكوك إلى تحذيراته السابقة من المجاعة في البلاد، لكنه قال إن الوضع "أخطر بكثير" الآن.

وأوضح لوكوك أن القتال المستمر في مدينة الحديدة الرئيسية وسط الانهيار الاقتصادي للبلاد تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.

ودعا لوكوك إلى وقف إطلاق نار إنساني، وزيادة التمويل لعملية الإغاثة، وضخ أكبر وأسرع من العملات الأجنبية في الاقتصاد اليمني من خلال البنك المركزي.

وأدت الاشتباكات إلى إغلاق بعض طرق المساعدات، وما زالت أطراف النزاع تنتهك القانون الإنساني الدولي.