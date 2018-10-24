ترامب: اجتماع اليوم بشأن قضية خاشقجي

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون هناك اجتماع اليوم الأربعاء للتباحث بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح أن الاجتماع سيضم "أشخاصا كانوا في الشرق الأوسط"، دون أن يوضح على وجه التحديد من سيحضر الاجتماع، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض : "لقد حصلنا على قدر كبير من المعلومات، وأعتقد أننا سنعلم كل شيء يمكن معرفته".

وشدد ترامب على أن وفاة خاشقجي ما كان يجب "أن تحدث أبدا".

وكان ترامب قال في وقت سابق إن جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ومسؤولين آخرين ينظرون في مقتل الصحفي السعودي، سيعودون من المنطقة ليل الثلاثاء/الأربعاء.