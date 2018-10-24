بومبيو: سنواصل شراكتنا الاستراتيجية مع السعودية

(مصراوي):

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية مشتركة مع السعودية وسنواصل شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة.

وأضاف بومبيو إن الولايات المتحدة تعمل على جمع المعلومات بشأن قضية جمال خاشقجي، مشيرا إلى الإدارة الأميركية تدرس مع مع وزارة الخزانة فرض عقوبات على المتورطين في مقتل المواطن السعودي، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال وزير الخارجية إنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماغنتسكي للمساءلة العالمية على هؤلاء الأفراد.

وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تلغي تأشيرات السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي.

وأشار بومبيو إلى أن الأتراك أبلغوا الإدارة الأميركية بأن الجانب السعودي تعاون معهم في التحقيقات.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إنه سيجري إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا أو لن يستطيعوا استخراج تأشيرات بسبب مقتل خاشقجي.