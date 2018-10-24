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حول العالم في 24 ساعة: الشرطة التركية تنفي العثور على أجزاء من جثة خاشقجي

12:30 ص الأربعاء 24 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: الشرطة التركية تنفي العثور على أجزاء من جثة خاشقجي

جمال خاشقجي

كتب – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها، نفي الشرطة التركية العثور على أجزاء من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإعلان الشرطة التركية، العثور على أشياء خاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، في السيارة الدبلوماسية التي عثر عليها بمرآب في اسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن ترك".

جثة خاشقجي جمال خاشقجي الشرطة التركية السعودية اسطنبول أردوغان
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