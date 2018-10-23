الخارجية الأمريكية تلغي تأشيرات 21 سعوديًا بسبب قضية خاشقجي

القاهرة - مصراوي

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات 21 سعوديًا ولن يسمح لهم بإستصدار تأشيرات جديدة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية أن الإجراء الأمريكي جاء بسبب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقي.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن أن واشنطن ستفرض عقوبات على المتهمين بمقتل خاشقجي.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن بلاده ستعمل على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع المملكة، ويتماشى ذلك مع تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال في وقت سابق إنه لن يتخلى عن الاستثمارات مع السعودية بسبب أزمة خاشقجي لأنها توفر الكثير من فرص العمل للأمريكيين.

كما أكد بومبيو أن واشنطن تعمل على جمع معلومات بشأن مقتل جمال خاشقجي الذي شوهد لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر الجاري.

وبدأت السعودية تحقيقات في القضية وأوقفت 18 شخصًا من الجنسية السعودية يوم السبت الماضي.

وقالت النيابة العامة السعودية إن مناقشات تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.