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ولي العهد السعودي يبحث مبادرات استثمارية مع رؤوساء صناديق سيادية في 7 دول

11:49 م الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
ولي العهد السعودي يبحث مبادرات استثمارية مع رؤوساء صناديق سيادية في 7 دول

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (د ب أ)

التقى اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، عددًا من رؤوساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية من روسيا والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا.

وحضر اللقاء في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، "ياسر الرميان"، ورئيس صندوق الاستثمارات الروسي "كيريل ديمتروف".

وقال بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء إن ولي العهد استعرض مع رؤوساء الصناديق السيادية "عددا من المبادرات في مختلف المجالات الاستثمارية".

من جهة أخرى، التقى ولي العهد، مع رئيس شركة فيرتي "البيرتو قلاسي"، بحضور المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة المحتملة وفق رؤية المملكة 2030.

والتقى محمد بن سلمان أيضا برئيس شركة "أكور"، سابستيان بازين، حيث استعرض الطرفان ، وفقا للبيان الرسمي، أوجه الاستثمارات القائمة بين شركة أكور وصندوق الاستثمارات العامة.

وحضر اللقاء في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان.

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