السرّاج يعتمد الخطة الأمنية لتأمين طرابلس

طرابلس - (د ب أ)

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار سابق من المجلس.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء الليبية فإن الترتيبات تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وإرساء النظام العام المُستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك.

وتحدد الخطة أيضا آليات للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي رحّبت بدورها باعتماد الخطّة الأمنية.

وأبدت البعثة في إيجاز صحفي عبر حسابها بموقع فيسبوك تطلّعها لبدء تنفيذ الخطة التي قالت إنها تهدف لإرساء النظام عبر قوات نظامية ووفق معايير مهنية.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر منتصف سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية، اللواء حامد عبود، على أن تتولى اللجنة وضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني في طرابلس الكبرى، ووضع خطط وتوصيات لتأمين المدينة وإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في المنشآت الحيوية بدلا من التشكيلات المسلحة.

وتقديم توصية بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها أو بناء قوات جديدة بما في ذلك ترتيبات القيادة والسيطرة، إضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة لضمان الانتقال السريع إلى السلطات الأمنية.

ووضع خطة لتخزين وتخفيض الأسلحة والذخائر غير الخاضعة لرقابة وسيطرة الدولة في طرابلس لاسيما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فضلاً عن طلب المساعدة الدولية اللازمة لوضع وتطبيق الترتيبات الأمنية "من خلال حكومة الوفاق الوطني".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس انفلاتاً أمنياً وسيطرة لميليشيات مسلّحة على مؤسسات حيوية تابعة للدولة. وزادت حّدّة الانفلات بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المدينة شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بين تشكيلات مسلّحة من طرابلس وأخرى من مدن محيطة، وأدت الاشتباكات لدخول ميليشيات مسلحة من مدن ومناطق أخرى إلى طرابلس.