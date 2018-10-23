بومبيو: أمريكا ستفرض عقوبات على سعوديين بسبب أزمة خاشقجي

القاهرة - مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستفرض عقوبات على المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن بلاده ستعمل على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع المملكة، ويتماشى ذلك مع تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال في وقت سابق إنه لن يتخلى عن الاستثمارات مع السعودية بسبب أزمة خاشقجي لأنها توفر الكثير من فرص العمل للأمريكيين.

كما أكد بومبيو أن واشنطن تعمل على جمع معلومات بشأن مقتل جمال خاشقجي الذي شوهد لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر الجاري.

وبدأت السعودية تحقيقات في القضية وأوقفت 18 شخصًا من الجنسية السعودية يوم السبت الماضي.

وقالت النيابة العامة السعودية إن مناقشات تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.