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مساعد الرئيس الروسي: بوتين يلتقي ترامب في نوفمبر المقبل بباريس

08:57 م الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
مساعد الرئيس الروسي: بوتين يلتقي ترامب في نوفمبر المقبل بباريس

الرئيس فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ)

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري اوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي خلال زيارته إلى باريس يوم 11 نوفمبر نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال اوشاكوف للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ "خلال مشاورات بولتون مع المسئولين السياسيين العسكريين في موسكو، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول إمكانية لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في باريس على هامش الفعاليات المكرسة لمرور قرن على الحرب العالمية الأولى".

يذكر أن مستشار الأمن الأمريكي جون بولتون، وصل إلى موسكو أمس الأول، التقى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بعد إجرائه محادثات مع كل من أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف.

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