مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا تقدم في العلاقات بين موسكو وواشنطن

كتب – محمد عطايا:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لقاءاتي مع المسؤولين الروس في موسكو كانت "مثمرة ومفصلة جدًا"، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي مهتم بلقاء الرئيسين ترامب وبوتين في باريس، مشيرًا في الوقت ذاته، إلا أنه لا تقدم في العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة خلال العامين الماضيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، في ختام محادثات أجراها في موسكو، أن لقاءاته في روسيا كانت تشمل مجمل العلاقات بين البلدين وتهدف إلى تطوير الحوار.

وتابع بولتون، أن موسكو وواشنطن تواصلان تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان في قمة هلسنكي في السادس عشر من يوليو الماضي، بما فيه مكافحة الإرهاب.

وقال: "ما زلنا بعيدين عن قرارات نهائية بشأن نشر صواريخنا في أوروبا بعد انسحابنا من معاهدة الصواريخ، بالرغم من عدم إعلاننا بشكل رسمي الانسحاب، كما بحثنا بشكل مفصل موضوع الرقابة على التسلح وقرار ترامب بهذا الشأن، ولا إمكانية لتوسيع عدد الأطراف في المعاهدة".

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي لبوتين عن قلق بلاده من التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم ترصد حتى آلان ما يدل على تدخل موسكو في انتخابات الكونجرس النصفية.

واستطرد أن الاتفاق بين روسيا وسوريا وتركيا حول إدلب صامد رغم المشاكل، مشيرًا إلى أنه لا قرار نهائيا بشأن فرض عقوبات على موسكو في نوفمبر على خلفية حادث سالسبري.

وأشار جون بولتون، إلى أنه أطلع بوتين على ما لديه من معلومات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.