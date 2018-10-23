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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

08:25 م الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أرشيفية

غزة - (أ ش أ)

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروح أصيب بها في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة استشهاد منتصر محمد إسماعيل الباز (17 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق البريج مساء اليوم.

وكان قد أصيب سبعة مواطنين إثر مواجهات اندلعت شرق دير البلح بالقرب من بوابة "النمر" مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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استشهاد فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة

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