استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (أ ش أ)

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروح أصيب بها في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة استشهاد منتصر محمد إسماعيل الباز (17 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق البريج مساء اليوم.

وكان قد أصيب سبعة مواطنين إثر مواجهات اندلعت شرق دير البلح بالقرب من بوابة "النمر" مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.