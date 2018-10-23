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بوتين: موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية وغير المبررة تجاه روسيا

08:22 م الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
بوتين: موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية وغير المبررة تجاه روسيا

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية وغير المبررة.

وقال بوتين، خلال لقائه مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، اليوم الثلاثاء: "في بداية حديثنا، أود أن أذكر باللقاء مع رئيس الولايات المتحدة في هلسنكي، لقد كان هذا اللقاء مفيدًا". وأضاف:"أن موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية ونندهش في بعض الأحيان أن نرى كيف تتخذ الولايات المتحدة خطوات غير مبررة على الإطلاق تجاه روسيا".

وتابع الرئيس الروسي قائلا:"إنه من المفيد استمرار الحوار مع الرئيس الأميركي على هامش فعاليات دولية في المستقبل القريب، على سبيل المثال في باريس إذا كان الجانب الأمريكي مهتمًا بهذه الاتصالات".

ومن جانبه ، أشاد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون بأجواء مباحثاته في موسكو مع المسئولين الروس.

وأضاف القول :"بحثنا بشكل مفصل موضوع الرقابة على التسلح وقرار ترامب بشأن الانسحاب من معاهدة الصواريخ"

وأردف قائلا : "أعربت للرئيس فلاديمير بوتين عن قلقنا من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية".

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