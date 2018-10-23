أردوغان لأسرة خاشقجي: سنفعل كل شيء لكشف ملابسات الجريمة

القاهرة - مصراوي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك في اتصال هاتفي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن مصادر في الرئاسة التركية، أكدت أن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع أفراد الأسرة اليوم.

وأعرب أردوغان خلال المحادثة عن "حزنه العميق لمقتل عميد أسرتهم"، مضيفًا أن بلاده "ستتابع القضية عن كثب وأنه سيتم فعل كل شيء من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة".

كانت النيابة العامة في السعودية أعلنت السبت، أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن مناقشات جرت بين المواطن جمال خاشقجي و15 سعوديًا داخل القنصلية، أدت إلى شجار واشتباك بالأيدي، مما أدى إلى وفاته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديًا موقوفًا، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما صدر أمر ملكي بإقالة سعود القحطاني من منصبه كمستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير المخابرات السعودية، على خلفية قضية خاشقجي.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو نحو القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي؛ إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست من العام الماضي.