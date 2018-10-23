دول الخليج وأمريكا يُدرجون 9 أشخاص على قوائم الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الدول أعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهي دول مجلس التعاون الخليجي الست وأمريكا، ادراج 9 أشخاص على قوائم الإرهاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهد المشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز.

وصنفت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، والإمارات، الكويت، عمان، وقطر الأشخاص التسعة على قوائم الإرهاب لارتباطهم بطالبان، وتقديم بعضهم تسهيلات للإيرانيين، وهم محمد إبراهيم أوحدي، وإسماعيل رضوي، عبدالله صمد فاروقي، ومحمد داود مزامل، وعبدالرحيم منان، ومحمد نعيم باريش، عبدالعزيز شاه زماني، صدر إبراهيم، حافظ عبدالمجيد.

كانت السعودية، أعلنت قبل قليل، أنها والمملكة البحرينية، اليوم الثلاثاء، أدرجتا أربعة أسماء على قوائم الإرهاب.

وقالت واس إن الأشخاص الأربعة سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها" تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وحامد عبداللاهي، وعبدالرضا شهلاي، والحرس الثوري الإيراني.