السعودية والبحرين تدرجان قاسم سليمان والحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرينية، أدرجتا اليوم أربعة أسماء على قوائم الإرهاب.

وأوضحت "واس"، في بيان رسمي، أن الأشخاص الأربعة سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفهم "ككيانات تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وحامد عبداللاهي، وعبدالرضا شهلاي، والحرس الثوري الإيراني.