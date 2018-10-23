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الأمن التركي يفتش فيلا قرب اسطنبول بحثا عن أدلة بشأن خاشقجي

05:14 م الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
الأمن التركي يفتش فيلا قرب اسطنبول بحثا عن أدلة بشأن خاشقجي

الأمن التركي

اسطنبول- (د ب أ):

قامت قوات الأمن التركية بتفتيش فيلا في إقليم يالوفا بالقرب من اسطنبول، بحثا عن أدلة مرتبطة بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي وذلك بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقالت صحيفة" حرييت" اليومية إن الشرطة "جمعت أدلة" ،وغادرت الفيلا المكونة من ثلاثة طوابق. وبشكل منفصل ، ذكرت صحيفة "خبر ترك "اليومية أن المنزل يخص أحد أفراد "فرقة الاغتيالات" السعودية.

وتمت عملية التفتيش في الوقت الذي أشار فيه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى يالوفا كإحدى المنطقتين اللتين تردد أن موظفي القنصلية السعودية قاموا بتفقدها قبل مقتل خاشقجي.

وشكك أردوغان ،في تصريحات القيادة السعودية الأولى بشأن الحادث ، مضيفا أن مكان وجود جثة خاشقجي ، وهوية مقاول محلي مزعوم لا تزالا من بين الأشياء المجهولة.

يذكر أن السعودية اعلنت ان خاشقجي توفى في مشاجرة مع اشخاص بعد دخوله قنصلية المملكة في الثاني من الشهر الجاري لاستخراج اوراق رسمية.

الأمن التركي اسطنبول جمال خاشقجي

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