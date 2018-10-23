الرئيس اللبناني : تصريحات إسرائيل بوجود أسلحة في محيط مطار بيروت ادعاءات باطلة

بيروت- (د ب أ ):

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء أن التصريحات الإسرائيلية بوجود أسلحة في محيط مطار بيروت، وفي أماكن آهلة بالسكان، ادعاءات باطلة .

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون أبلغ قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ، إن "الادعاءات الإسرائيلية عن وجود أسلحة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وفي أماكن آهلة بالسكان، قد ثبت بطلانها بعد التدقيق الذي حصل ميدانيا، وشارك فيه رؤساء البعثات الدبلوماسية في لبنان".

وأشار عون إلى أن " هذه الادعاءات تندرج في إطار الممارسات الإسرائيلية الهادفة الى إبقاء التوتر في منطقة الجنوب، في حين يلاحظ الجميع أن الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية باستمرار لقصف الأراضي السورية".

وأعرب عون عن" ارتياحه للدور الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب والتنسيق القائم بينها وبين الجيش اللبناني"، منوهاً خصوصاً باللقاءات التي عقدها الجنرال دل كول مع الأهالي والمسؤولين المحليين، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات تسهل على "اليونيفيل" القيام بالمهام المطلوبة منها".

واعتبر عون أن " رفض إسرائيل ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة يخفي نواياها المبيتة، لأن حل الخلاف حول الحدود البرية والبحرية وإعادة ترسيمها وفقا للاصول، يعزز الاستقرار على الحدود".

من جهته ، أشار الجنرال دل كول إلى " أنه يطلع الأمانة العامة للأمم المتحدة تباعاً على الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي تبحث أيضاً في الاجتماعات الثلاثية التي تعقد في مقر القيادة الدولية في الناقورة".

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد وجّه من على منبر الأمم المتحدة، اتهامات للبنان و"حزب الله" ببناء معامل للأسلحة في المناطق المأهولة قرب مطار بيروت.