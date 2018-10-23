قوات سوريا الديمقراطية: معارك عنيفة مع داعش بريف دير الزور الشرقي

دمشق - (د ب أ):

أفاد مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية بأن بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي تشهد اليوم الثلاثاء أعنف المعارك بين مسلحي داعش وقوات سوريا الديمقراطية وبإسناد جوي ومدفعي من التحالف الدولي .

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" تخوض قواتنا اليوم الثلاثاء معارك عنيفة داخل بلدة السوسة وسط تقدم قواتنا وسيطرتها على مسافة أكثر من كيلومترين داخل البلدة التي تمتد حوالي ستة كيلو مترات على نهر الفرات ".

ونفى مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لـ (د. ب. أ ) دخول قوات قسد بلدة السوسة بل تمت السيطرة على قريتي حاوي السوسة والبوبدران وتم الدخول إليها من جهة الحدود العراقية.

وقال المصدر إن عناصر داعش يقومون منذ صباح اليوم بإشعال الاطارات والنفط الخام في بلدة السوسة للتشويش على طائرات التحالف الدولي التي تقوم بغارات جوية على البلدة وكذلك سلاح المدفعية.

وأكد أن تنظيم داعش مازال يسيطر على قرى السفافنة والمراشدة وموزان وهي بين بلدتي السوسة والباغوز، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر تنظيم داعش والمدنيين في قصف طائرات التحالف الدولي مقهى انترنت في بلدة السوسة بينهم قياديون في التنظيم .

وانحسرت سيطرة تنظيم داعش على حوالي 100 كيلومتر مربع في شرق الفرات بعد إطلاق عملية عاصفة الجزيرة لطرد تنظيم داعش من ريف دير الزور الشمالي الشرقي.