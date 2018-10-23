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    السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء بلغاريا

    01:00 م الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء بلغاريا

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا بقصر الاتحادية، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    وشهدت المباحثات، الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة المصرية البلغارية، في صوفيا ببلغاريا، يناير أو فبراير المقبل.

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