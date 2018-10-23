السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء بلغاريا

القاهرة- أ ش أ:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا بقصر الاتحادية، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت المباحثات، الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة المصرية البلغارية، في صوفيا ببلغاريا، يناير أو فبراير المقبل.