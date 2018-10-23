قضية خاشقجي| 21 يومًا على الأزمة وخطاب أردوغان بلا جديد ( تغطية خاصة)

القاهرة - (مصراوي):

بعد 3 أسابيع على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعلنت السعودية وفاته إثر "شجار" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول والتحقيق مع 18 شخصًا على ذمة القضية، ولكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خرج يشكك في الرواية السعودية وطالب بالكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

غير أن أردوغان قال في خطاب إن "جريمة قتل خاشقجي لم تكن بالصدفة"، وتساءل "من أمر هؤلاء ولماذا فتحت القنصلية في اسطبنول بعد عدة أيام من وقوع الجريمة وليس فورا؟ لماذا كان هناك تصريحات متناقضة هذه الفترة، أين جثة المقتول؟".

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