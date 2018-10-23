الكرملين: الأسرة المالكة لا صلة لها بمقتل خاشقجي.. وهذا هو الموقف السعودي الرسمي

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها أُبلِغت بالموقف السعودي الرسمي من قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حسبما أفاد التليفزيون التركي الرسمي.

وقال الكرملين، الثلاثاء: "تم إبلاغنا بأن الموقف السعودي الرسمي هو أن الأسرة المالكة لا صلة لها بمقتل خاشقجي وما عدا ذلك رهن التحقيقات".

يأتي ذلك في أعقاب كلمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي تطرّقت إلى تفاصيل مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وصرّح خلالها بأن الجريمة "كانت مُخططة على نطاق واسع".

كانت النيابة العامة في السعودية أعلنت، بعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي، أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن مناقشات جرت بين المواطن جمال خاشقجي و15 سعوديًا داخل القنصلية، أدت إلى شجار واشتباك بالأيدي، مما أدى إلى وفاته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديًا موقوفًا، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما صدر أمر ملكي بإقالة سعود القحطاني من منصبه كمستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير المخابرات السعودية، على خلفية قضية خاشقجي.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو نحو القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي؛ إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست من العام الماضي.