أردوغان يتحدّث عن عودة القنصل السعودي لبلاده

كتبت- رنا أسامة:

تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عما وصفه بـ"سوء إدارة القنصل السعودي في اسطنبول" أثناء دخول فرق التفتيش التركية داخل مبنى القنصلية على خلفية التحقيقات حول الصحفي جمال خاشقجي.

وقال اردوغان في كلمته أمام نواب حزب العدالة والتنمية التركي، الثلاثاء، إن "القنصل السعودي لم يسمح بدخول قوات الأمن التركية".

وأضاف أنه أبلغ الملك سلمان بهذا الأمر خلال اتصال هاتفي أجراه معه يوم 14 أكتوبر، وبعدها تم "عزل القنصل السعودي في إسطنبول من مهامه وعاد إلى بلاده".

وكانت السعودية صرحت السبت الماضي إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة السعودي ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، كما أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق."

كان خاشقجي قد شوهد اخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.