العاهل السعودي يتسلم رسالة من الرئيس المصري

القاهرة- مصراوي:

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم يكشف عن مضمونها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان "وزير الخارجية المصري سامح شكري قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بالديوان الملكي اليوم الثلاثاء ".

واكتفت الوكالة الرسمية بقول إن "الوزير سامح شكري نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره للرئيس المصري".

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، غادر القاهرة مساء الاثنين، إلى الرياض، حاملا رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف البيان ان الرساله"تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عقب حدوث أزمة وفاة الكاتب الصحفي السعودية جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في إسطنبول التركية .

يذكر أن المملكة العربية السعودية تواجه أزمة في الوقت الحالي، عقب أعلان الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وأعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.

وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.