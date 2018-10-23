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    هذه أمنية أردوغان من الملك سلمان بخصوص خاشقجي

    11:47 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    هذه أمنية أردوغان من الملك سلمان بخصوص خاشقجي

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    كتبت- هدى الشيمي:

    اقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محاسبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

    وقال أردوغان، في كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية اليوم الثلاثاء: "أنادي من هذا المنبر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان والإدارة السعودية، وأقول إن الحادث جرى في إسطنبول، لذا أتمنى محاسبة الخمسة عشر شخصًا+ ثلاثة في إسطنبول (مرتكبي الجريمة) هنا".

    وتابع: "أقدم هذا الاقتراح، وأتركه للسلطات السعودية".

    كما أكد الرئيس التركي إيمانه بأن الملك سلمان سيتعاون مع أنقرة.

    وشدد على ضرورة إجراء التحقيق من قبل لجنة محايدة شيء ضروري، قائلا: "هذا أمر مهم جدًا، وأعتقد أيضًا يجب استجواب كافة الأشخاص الموجودين ولهم صلة بهذه الجريمة، والقانون الدولي والاسلامي ايضًا كلها تحتم ضرورة الكشف عن الجريمة، والقانون التركي والدولي يؤكد على ضرورة اجراء التحقيق ومعاقبة المجرمين".

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