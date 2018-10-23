أردوغان: جريمة مقتل خاشقجي لم تكن بالصدفة

كتبت - هدى الشيمي - سارة عرفة:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أنه في هذه المرحلة يجب على السعودية أن تظهر من ارتكب هذه الجريمة وان تحاكمهم بشكل عادل، وأيضًا لدينا ادلة بأن هذه الجريمة مخططة لم تأتي جراء صراع تلقائي، وأيضًا لدينا أدلة تشير إلى الخمسة عشر شخص الذين أتوا إلى اسطنبول، ونسأل لماذا اجتمعوا في اسطبنول.

وتساءل أردوغان هؤلاء الأشخاص تلقوا أوامرهم من من؟ ولمكاذا فتحت القنصلية في اسطبنول بعد عدة أيام من وقوع الجريمة وليس فورا؟ لماذا كان هناك تصريحات متناقضة هذه الفترة، أين جثة المقتول؟

وأردف أردوغان بالرغم من أنه تم التأكد من قتله، الجثة تم الاعلان عن أنها ستسلم لمتعاون محلي معهم، من هذا المتعاون؟

وذكر أردوغان أن مسؤول سعودي يقول إنه متعاون محلي أخفى الجثة، عليه الكشف عنه، كل هذه الاسئلة يجب الاجابة عنها، ولا يعتقد اخد انها ستمر مرور الكرام.

وكانت السعودية صرحت السبت الماضي إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة السعودي ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، كما أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق."

كان خاشقجي قد شوهد اخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.