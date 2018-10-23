عضو بحكماء المسلمين: الأديان رفضت القومية والشعبية بالصورة العنصرية

كتب - محمود مصطفى:

قال عضو مجلس حكماء المسلمين الشيخ علي الأمين، إن القومية والشعبوية إذا كانت تعني العيش خلف أسوار من التعصب والانغلاق والعنصرية، وإعلاء النعرات الطائفية والعرقية فهي شيء مرفوض، لأنها تؤدي إلى نشر الكراهية داخل المجتمع نفسه، وبين المجتمعات بعضها البعض، لافتا إلى وجود تجارب بهذه الصورة السيئة خلال القرن الماضي.

وأضاف الأمين، في كلمته خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من ندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل، والتي جاءت تحت عنوان " القومية والشعبية ومكانة الدين"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأديان رفضت القومية والشعبية بهذه الصورة العنصرية ونبذتها، واعتبرتها من الأمور التي تزيد من الكراهية وتدعو للتفرقة، مؤكدًا أن الأديان تتجاوز الحدود الضيقة إلي الآفاق الواسعة، ليتحقق التكامل والتعارف والتعايش السلمي المشترك بين جميع البشر.

وأكد الأمين أن الأديان لا تدعو إلى العصبية، بل إلى مكارم الأخلاق، فمعيار التفاضل هو القيم والأخلاق والتعاون.