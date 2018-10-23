  • عاجل:أردوغان يؤكد السيناريو السعودي.. ماذا قال الرئيس التركي عن وفاة خاشقجي؟ (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    عضو بحكماء المسلمين: الأديان رفضت القومية والشعبية بالصورة العنصرية

    11:38 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    عضو بحكماء المسلمين: الأديان رفضت القومية والشعبية بالصورة العنصرية

    الشيخ علي الأمين عضو مجلس حكماء المسلمين

    كتب - محمود مصطفى:

    قال عضو مجلس حكماء المسلمين الشيخ علي الأمين، إن القومية والشعبوية إذا كانت تعني العيش خلف أسوار من التعصب والانغلاق والعنصرية، وإعلاء النعرات الطائفية والعرقية فهي شيء مرفوض، لأنها تؤدي إلى نشر الكراهية داخل المجتمع نفسه، وبين المجتمعات بعضها البعض، لافتا إلى وجود تجارب بهذه الصورة السيئة خلال القرن الماضي.

    وأضاف الأمين، في كلمته خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من ندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل، والتي جاءت تحت عنوان " القومية والشعبية ومكانة الدين"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأديان رفضت القومية والشعبية بهذه الصورة العنصرية ونبذتها، واعتبرتها من الأمور التي تزيد من الكراهية وتدعو للتفرقة، مؤكدًا أن الأديان تتجاوز الحدود الضيقة إلي الآفاق الواسعة، ليتحقق التكامل والتعارف والتعايش السلمي المشترك بين جميع البشر.

    وأكد الأمين أن الأديان لا تدعو إلى العصبية، بل إلى مكارم الأخلاق، فمعيار التفاضل هو القيم والأخلاق والتعاون.

    مجلس حكماء المسلمين علي الأمين العنصرية الأزهر الشريف

    الخبر التالى:

    أردوغان: خاشقجي راح ضحية جريمة "وحشية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان