قبل كلمة أردوغان.. ماذا قال وزير الخارجية التركي عن مقتل خاشقجي؟

كتبت- رنا أسامة:

قبل ساعات من كلمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المُرتقبة حول جمال خاشقجي، أكّد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن بلاده لم تُقدّم بعد أي معلومات لأي دولة حول تحقيقاتها في قضية مقتل الصحفي السعودي.

وقال أوغلو، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن تركيا على استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة والمحاكم الدولية في حال فُتِح تحقيق حول مقتل خاشقجي.

وذكر أن "السعودية أصبحت أكثر انفتاحًا على التعاون في قضية خاشقجي بعد مكالمة الرئيس أردوغان والملك سلمان بن عبدالعزيز".

كان العاهل السعودي أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي، أكد خلاله على حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، كما شكره على ترحيبه بمُقترح تشكيل فريق عمل مشترك لبحث اختفاء خاشقجي.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إقرار السعودية بمقتل خاشقجي "مُهم ولو جاء متأخرًا"، موضحًا أن الرأي العام الدولي حول خاشقجي لوسيلة ضغط على السعودية حتى أقرّت في نهاية الأمر- على حد وصفه.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو نحو القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. وفي باديء الأمر نفت السعودية التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي؛ إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست من العام الماضي.

وبعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي، أعلنت النيابة العامة في السعودية أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن مناقشات جرت بين المواطن جمال خاشقجي و15 سعوديًا داخل القنصلية، أدت إلى شجار واشتباك بالأيدي، مما أدى إلى وفاته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديًا موقوفًا، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما صدر أمر ملكي بإقالة سعود القحطاني من منصبه كمستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير المخابرات السعودية، على خلفية قضية خاشقجي.

وفي الوقت ذاته، أشار وزير الخارجية التركي في مقابلته مع "الأناضول" إلى إمكانية إجراء لقاءات بين أنقرة وبين الأجهزة الاستخباراتية التابعة لدول أخرى بخصوص قضية خاشقجي، لكنه لم يكشف أسماء هذه الدول أو موعد اللقاءات المُحتملة.

ويُنتظر أن يُعلن اردوغان ما وصفه بـ"تفاصيل مقتل خاشقجي" في الساعة 11:45 ظُهر اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي.