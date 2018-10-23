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    عادل الجبير: سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة "خاشقجي"

    10:13 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    عادل الجبير: سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة "خاشقجي"

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

    القاهرة - (د ب أ):

    قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشددًا على أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين والمتورطين عن الحادث.

    ونقلت قناة "العربية" عنه في مؤتمر صحفي في إندونيسيا، قوله إنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث.

    وأكد الجبير أن واقعة "جمال خاشقجي" كانت خطأ جسيمًا وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها، مشيرًا إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حصل لـ"خاشقجي".

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