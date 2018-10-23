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    وزير الخارجية التركي: أردوغان سيتحدث اليوم عن تفاصيل تخص قضية خاشقجي

    10:09 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    وزير الخارجية التركي: أردوغان سيتحدث اليوم عن تفاصيل تخص قضية خاشقجي

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

    القاهرة- (مصراوي):

    قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتحدث اليوم عن تفاصيل تخص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    ومن المقرر أن يُلقي الرئيس التركي أردوغان خطابًا اليوم، الثلاثاء، قال إنه سيكشف فيه الحقيقة الكاملة عن واقعة خاشقجي.

    وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

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