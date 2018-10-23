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    اليوم.. أردوغان يعتزم الكشف عن تفاصيل وفاة "جمال خاشقجي"

    07:56 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    اليوم.. أردوغان يعتزم الكشف عن تفاصيل وفاة "جمال خاشقجي"

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    واشنطن/ إسطنبول - (د ب أ):

    تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يقدم وصفًا "تفصيليًا" لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال كلمة يلقيها اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

    وقال أردوغان في إسطنبول الأحد الماضي إنه لابد من الكشف عن تلك المعلومات "لأننا نسعى إلى العدالة".

    ووصفت وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر، بأنها "قتل" للمرة الأولى من جانب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد الماضي.

    ونفت الرياض في البداية أن يكون المسؤولون السعوديون على علم بما حدث للصحفي المنشق البالغ من العمر 59 سنة، قائلين إنه غادر القنصلية بعد أن حصل على أوراق لزواجه المرتقب.

    واعترفت المملكة يوم السبت الماضي - بعد 18 يومًا - بأن خاشقجي توفى بالفعل في القنصلية لكنها قالت إن الوفاة جاءت نتيجة مشاجرة وأشارت إلى أنه يجري استجواب 18 شخصًا.

    واشنطن إسطنبول أردوغان جمال خاشقجي السعودية

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