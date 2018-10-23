الصين تفتتح أطول جسر مائي في العالم

(مصراوي):

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، أطول جسر مائي في العالم يربط بين هونج كونج ومكاو والبر الصيني الرئيسي.

وأعلن شي افتتاح الجسر رسميًا خلال احتفال في قاعة تقع في أحد موانئ مدينة جوهاي الجديدة جنوب البلاد، وسط حضور زعيمي مدينتي هونج كونج ومكاو.

وقال الرئيس الصيني أمام شاشة ضخمة تنقل مشاهد للجسر يصاحبها عرض للألعاب النارية "أعلن افتتاح جسر هونج كونج-جوهاي-مكاو رسميًا".

ويربط الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترًا ويتضمن نفقًا تحت الماء ما بين جزيرة لانتاو في هونج كونج ومدينة جوهاي وجزيرة مكاو.

ويعد هذا المشروع الضخم الذي يربط هونج كونج بالبر الصيني الثاني من نوعه بعد افتتاح خط سكة حديد للقطارات السريعة الشهر الماضي، وهو جزء من استراتيجية بكين لتشكيل منطقة اقتصادية كبرى.