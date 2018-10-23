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    الأمير هاري وزوجته ميجان يتوجهان إلى جزيرة فيجي

    05:43 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    الأمير هاري وزوجته ميجان يتوجهان إلى جزيرة فيجي

    الأمير هاري وزوجته ميجان

    سيدني - (د ب أ):

    ودّع الأمير هاري وزوجته ميجان، محبيهما في أستراليا، صباح اليوم الثلاثاء، لدى توجههما إلى فيجي في زيارة تستغرق يومين.

    وقضت ميجان، وهى حامل في شهرها الرابع، معظم يوم الاثنين في جزيرة فريزر، تاركة الأمير هاري يلتقي بعدد من السكان الأصليين ويتفقد بعض الأماكن في الحياة البرية الخلابة.

    لكن السكان المحليين أبدوا سرورهم عندما انضمت ميجان إليه في نزهة مسائية على طول رصيف خليج "كينجفيشر باي".

    ومن المتوقع أن تكون بجانب زوجها في جميع الارتباطات المخطط لها في فيجي، وكذلك عندما يتوجهان إلى تونجا يوم الخميس.

    ومن المقرر أن يتلقى الزوجان الملكيان استقبالًا رسميًا في سوفا بالرقص القبلي اليوم الثلاثاء يليه حفل عشاء يقيمه رئيس الوزراء فرانك باينيماراما.

    وسيعود هاري وميجان إلى سيدني يوم الجمعة للمشاركة في ختام ألعاب "إنفيكتوس" مطلع الأسبوع المقبل قبل أن يتوجهان إلى نيوزيلندا في وقت مبكر من يوم الأحد.

    سيدني الأمير هاري فيجي ميجان خليج كينجفيشر باي نيوزيلندا

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