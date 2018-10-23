بعد إنكار لمدة عام.. حفيد مؤسس الإخوان يعترف بإقامة علاقات جنسية "بالتراضي"

باريس – (أ ف ب)

بعد عام من الانكار أقر المفكر الاسلامي طارق رمضان، الإثنين بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، لكنه قال للقضاة الفرنسيين ان تلك العلاقات كانت "بالتراضي".

وقال ايمانويل مارسينيي، محامي رمضان والأخير حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، بعد جلسة استمرت ساعتين بمحكمة بباريس ان الرسائل النصية المتبادلة بين رمضان والمرأتين "تثبت ان الاطراف المدنية كذبت وان العلاقات الجنسية تمت برغبة وبرضى بل أنه حتى تم السعي اليها لاحقا".

وأعلن المحامي أنه تقدم بطلب رابع للافراج عن موكله المسجون في فرنسا منذ اتهامه في الثاني من فبراير باغتصاب هند عياري و"كريستال" وهو اسم مستعار. وتابع المحامي انه "سيتم لاحقا تقديم شكوى بتهمة الابلاغ الكيدي وكشف جريمة وهمية".

وبرر المحامي موقف طارق رمضان قائلا "ان السبب الذي اجبر رمضان حتى الان على عدم الاعتراف بتلك العلاقات هو انه كان لديه شعور منذ البداية بان هناك قناعة بانه مذنب".

لكن إريك موران محامي "كريستال" رد عليه بالقول "منذ 11 شهرا والسيد رمضان يكذب" مضيفا أنه اليوم "يقدم نفسه بطلا للحقيقة ويقول +أطلقت لساني+. هذا غير جدي وهو ليس نموذجا للفضيلة".

وأُجبر رمضان (56 عاما) السويسري الجنسية على هذا الاعتراف بعد الكشف نهاية سبتمبر عن مئات الرسائل الهاتفية القصيرة من هاتف قديم لكريستال.

وتتهم المرأة طارق رمضان طارق رمضان باغتصابها خلال لقائهما الوحيد في 9 أكتوبر 2009 في ليون (شرق فرنسا) وقدمت شكوى إلى القضاء في أكتوبر 2017 بعد شكوى عياري. والأخيرة سلفية سابقة باتت ناشطة علمانية وتقول إن طارق رمضان اغتصبها في فندق بباريس ربيع 2012