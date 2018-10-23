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    حول العالم في 24 ساعة: "شكري" يتوجه إلى السعودية حاملًا رسالة من السيسي إلى الملك سلمان

    01:00 ص الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: "شكري" يتوجه إلى السعودية حاملًا رسالة من السيسي إلى الملك سلمان

    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

    كتب – مصراوي:

    شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة السعودية لإيصال رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكشف شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي، تكمُن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحّكم في تدفّق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تُحدِث تحوّلًا في ميزان القِوى بالمنطقة.

    سامح شكري سد النهضة جمال خاشقجي محمد بن سلمان سيرخي لافروف

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