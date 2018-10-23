أبرز التصريحات في 24 ساعة: استهداف المملكة لـ"خاشقجي" أكاذيب عارية عن الصحة
كتب – مصراوي:
قال وزير الإعلام السعودي، عواد العواد:" إنَّ أي مزاعم عن استهداف المملكة لمواطنها جمال خاشقجي، رحمه الله، هي تخرصات (أكاذيب) عارية عن الصحة"، فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه غير راضٍ عن تفسير المملكة العربية السعودية، لكيفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أكدت أنه توفي إثر مشاجرة مع موظفين بالقنصيلة المملكة في اسطنبول.
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