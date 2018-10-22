"ثلاثاء خاشقجي"| بعد أردوغان.. ترامب: رجال أمريكا سيعودون بالتفاصيل غدا

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدثت إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفًا أن الولايات المتحدة لديها "أشخاص في المملكة الآن"، بجانب رجال استخبارات بارزين في تركيا.

ثم رد على سؤال حول ما إذا كانت نتائج التحقيق سوف تستغرق شهرًا، قائلًا "هذه فترة طويلة جدًا. لا حاجة لك ذلك الوقت. الأمور ستتضح قريبا جدا". لكنه عاد وقال إن هؤلاء "الرجال" سيعودون إلى أمريكا اليوم أو غدًا ليبلغوه بما حدث.

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أنه "غير راضٍ" عن التفسيرات السعودية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أضاف أيضًا أنه لا يريد أن يخسر الاستثمارات السعودية مع الولايات المتحدة والتي تقدر بمليارات الدولارات والتي توفر الوظائف للأمريكيين.

ويأتي تصريح ترامب بشأن الإعلان عن النتائج غدًا في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأحد أنه سوف يكشف عن ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول الثلاثاء.

وقال أردوغان، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية: "لماذا جاء 15 شخصًا إلى هنا؟ ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدًا الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية، وسأخوض في التفاصيل حينها".

وكانت السعودية أعلنت في وقت مبكر السبت، أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".