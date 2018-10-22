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    بن سلمان يبحث مع وزير الخزانة الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

    10:38 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    بن سلمان يبحث مع وزير الخزانة الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

    كتب – وكالات:

    التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، للتأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والدور المستقبلي لها وفق رؤية المملكة 2030.

    كما جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.

    وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.

    حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ووزير المالية محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، ونائب المساعد لوزير الخزانة اليي ماير.

    وكان وزير الخزانة الأمريكي، قال أمس الأحد، إن من السابق لأوانه التعليق على احتمال فرض عقوبات أمريكية على السعودية بسبب قضية موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك لحين استكمال التحقيق.

    وأكد أنه لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي يوم الثلاثاء، ومع ذلك قال إنه سيزور الرياض كما هو مقرر لإجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن الجهود المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب وخطط واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر.

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