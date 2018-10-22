إطلاق نار في مقر الأمن المركزي في العاصمة الليبية طرابلس

طرابلس - (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري بإطلاق نار من أسلحة متوسطة في مقر الأمن المركزي بزاوية الدهماني بالعاصمة الليبية طرابلس.

وذكر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن زاوية الدهماني تشهد استنفارا أمنيا كما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة المحيطة بمقر الأمن المركزي.

وأشار إلى خروج سيارات مسرعة تحمل لوحات هيئة دبلوماسية من منطقة زاوية الدهماني عقب إطلاق النار.

ولم تتضح الأسباب وراء إطلاق النار.

يذكر أن منزل السفير الإيطالي يقع قرب مقر الأمن المركزي بالعاصمة طرابلس.

يذكر أن طرابلس شهدت من 26 أغسطس الماضي وعلى مدار شهر اشتباكات بين فصائل مسلحة، انتهت بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبحسب وزارة الصحة الليبية، أودت الاشتباكات بحياة 115 شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين.