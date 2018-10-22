ترامب "غير راضٍ" عن تفسير السعودية لمقتل خاشقجي لكن لن يخاطر باستثماراته

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه غير راضٍ عن تفسير المملكة العربية السعودية، لكيفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أكدت أنه توفي إثر مشاجرة مع موظفين بالقنصيلة المملكة في اسطنبول.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد ترامب أنه لن يخاطر باستثماراته مع المملكة، مؤكدًا: "أنا لا أريد أن أخسر استثماراتنا".

وأجاب ترامب ردًا على سؤال من صحفيين منذ يومين، حول ما إذا كان راضيًا من أسلوب تعامل سلطات المملكة مع قضية مقتل خاشقجي وإقالة عدد من المسؤولين السعوديين: "لا، لست راضيا حتى نجد الجواب.. لكن ذلك كان خطوة أولى كبيرة، إنها خطوة جيدة.. لكنني أريد الوصول إلى الجواب".

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عن النائب العام السعودي، قال فيه إن الأسباب التي أدت إلى وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جاءت نتيجة شجار واشتباك بالأيدي.

وصرح النائب العام السعودي بما يلي:"أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن /جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه ما أدى إلى وفاته".

وأضافت "واس"، أن النيابة العامة تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".