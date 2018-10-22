كوشنر: مصلحة أمريكا تحركها في علاقتها مع الدول

واشنطن - (أ ش أ)

قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعمل من أجل مصلحة الولايات المتحدة التي تتحرك فى علاقاتها مع الدول الأخرى بهدف تحقيق مصالحها الاستراتيجية.

وأشار كوشنير، وهو صهر الرئيس ترامب، إلى أن منطقة الشرق الأوسط منطقة عاصفة ووعرة ويتعين على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشاد كوشنر، فى مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بالإصلاحات التي تشهدها السعودية، لافتا إلى أن تلك الإصلاحات أسهمت فى دفع المصالح الأمريكية إلى الأمام.

وقال إن السعودية قامت بإجراء إصلاحات كثيرة بغرض مساعدتنا في تتبع وملاحقة عمليات تمويل الإرهاب، ومن ثم نشعر بالتفاؤل إزاء قدرتنا على دفع الأمور إلى الأمام في ظل مبادرات كثيرة من جانب الرياض تدفع المصالح الأمريكية إلى الأمام وتؤدى إلى تراجع "العدوان الإيراني".