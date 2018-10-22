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    وزير الإعلام السعودي: استهداف المملكة لـ"خاشقجي" أكاذيب عارية عن الصحة

    06:43 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    وزير الإعلام السعودي: استهداف المملكة لـ"خاشقجي" أكاذيب عارية عن الصحة

    وزير الإعلام السعودي عواد العواد

    الرياض - (د ب أ) –

    قال وزير الإعلام السعودي، عواد العواد:" إنَّ أي مزاعم عن استهداف المملكة لمواطنها جمال خاشقجي، رحمه الله، هي تخرصات (أكاذيب) عارية عن الصحة".

    وقال العواد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الإعلامي، اليوم الاثنين، إن "المملكة طيلة تاريخها لم تستهدف أحدًا، بل تحيل المتهمين إلى القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها، بمن فيهم إرهابيون حملوا السلاح وهددوا الأمن".

    وكان وزير الخارجية، عادل الجبير، قد أكد أنَّ السعودية ستواصل إصدار المعلومات بشأن قضية خاشقجي عند توافرها، وأنّ السلطات السعودية تعكف على العثور على جثته، وتحديد ما حدث، مؤكدًا أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مصمم على محاسبة من تسبب في ذلك.

    واعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين بينهم سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي بعد إعلان المملكة، وفاة خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول نتيجة "شجار بالأيدي".

    ولم تعلن السلطات السعودية مكان جثمان خاشقجي الذي اختفي عقب دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري.

    وزارة الإعلام السعودية عواد العواد السعودية جمال خاشقجي تويتر

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