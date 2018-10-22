مجلس الوزراء الكويتى: أفسحوا المجال لمسار العدالة فى قضية خاشقجي

الكويت - (أ ش أ)

دعا مجلس الوزراء الكويتى، المجتمع الدولي إلى إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه، وعدم التدخل أو الخوض في القضية الحساسة الخاصة بمقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، لحين استكمال التحقيقات وإجلاء الحقائق، منوها بالدور المشهود الذي قامت وتقوم به السعودية في دعم السلام والاستقرار في كل مكان، ومؤكدا فى الوقت نفسه تقديره للمكانة العالية التي تحظى بها على كافة الأصعدة إقليميا، وعربيا، وإسلاميا ودوليا.

وقال (الوزراء) الكويتى – فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد بقصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء – إنه تابع باهتمام قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معربا عن ترحيبه بإعلان السعودية عن النتائج الأولية للتحقيقات في هذه القضية بكل شفافية ونزاهة، وبالقرارات التي تم اتخاذها من قبل خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية، والتي تعكس حرص المملكة والتزامها الجاد بالتوصل إلى الحقيقة، واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة من يقف وراء هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة

ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بضحايا سقوط أحد الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في المنطقة الشمالية الغربية أثناء طلعة تدريبية مؤخرا، والذي أسفر عن استشهاد طاقمها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يحفظ السعودية من كل مكروه.