التليفزيون التركي: العثور على سيارة دبلوماسية سعودية ثانية بمرأب بإسطنبول

القاهرة - مصراوي

نشر التليفزيون التركي الرسمي، صورًا تظهر سيارة من طراز "بي إم دابليو"، قال إنها تتبع للقنصلية السعودية في إسطنبول أثناء دخولها إلى مرأب عُثر بداخله على سيارة دبلوماسية سعودية أخرى من طراز مرسيدس.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن السيارة عُثر عليها في نفس المرأب، ونشرت صورًا للسيارة.

وكانت الشبكة التركية أشارت إلى أن السيارة المرسيدس تتطابق مع نوعية السيارات التي رُصِدت خارج القنصلية يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما نقلت عن مصادر وصفتها بالخاصة.

وشوهِد خاشقجي آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وكانت السعودية أعلنت في وقت مبكر السبت، أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

