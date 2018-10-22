الاحتلال الإسرائيلي يمنع صحفيين أوروبيين من دخول "الخان الأحمر"

رام الله - (أ ش أ)

احتشد عشرات المستوطنين بينهم عضو "الكنيست" المتطرف يهودا جليك، اليوم الاثنين، قبالة مدخل قرية الخان الأحمر بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين حكومتهم بالإسراع بهدم القرية، مرددين شعارات عنصرية.

وفي المقابل، احتشد عشرات المواطنين الفلسطينيين عند مدخل القرية، للتصدي لأي محاولة اقتحام، مرددين شعارات رافضة لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.

وفي سياق متصل، أكد منسق حملة "انقذوا الخان الأحمر" في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مجموعة من الصحفيين الأوروبيين المعروفين من دخول قرية الخان الأحمر، واقتادتهم إلى مدينة القدس المحتلة.

وأضاف أبو رحمة: أن سلطات الاحتلال تسعى إلى التعتيم على جرائمها في الخان، بعد ما أدان العالم بأسره قرار حكومة الاحتلال بهدم القرية.

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف: "أضع اليوم بين يدي العالم كله، مشهد التطرف والعنصرية والجريمة التي يقودها المتطرف جليك، وبين مشهد السلام الذي تجسد في قراءة رجال دين مسيحيين لآيات من الإنجيل وأدعية خلال زيارتهم الخان الأحمر".

واعتبر عساف تعدد الصيغ الصادرة عن حكومة الاحتلال تجاه قرارها بهدم الخان الأحمر والتراجع عنه، يعكس تخبطا مرده رفض العالم كله لجرائم الاحتلال، مؤكدا على صمود المرابطين في الخان الأحمر، واستمرار السعي لبناء المدارس والمساكن وإقرار مخطط هيكلي للقرية.