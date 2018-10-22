اختراق الموقع الإلكتروني لـ"دافوس الصحراء" ونشر صورة مهاجمة للسعودية

كتبت- هدى الشيمي:

ذكرت مجلة نيوزيوك الأمريكية أن الموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى "دافوس الصحراء" العالمي، والذي من المُقرر أن تنطلق فعاليته غدًا الثلاثاء في الرياض، تم اختراقه اليوم الإثنين، وتُظهر الصحفة الرئيسية صورة تهاجم السعودية على خلفية قضية خاشقجي.

وكانت السعودية قد أعلنت، في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، وفاة خاشقجي عن طريق الخطأ في قنصلية بلاده في اسطنبول، بعد اختفاءه نحو ثلاثة أسابيع.

وأرفق المخترقون، والذين لم يتم الكشف عن هويتهم حتى الآن، الصورة برسالة تحريضية مفادها : "من أجل أمن وأمان الأطفال في كل مكان بالعالم، نحث كل الدول على فرض عقوبات على السعودية.

واستبدل المخترقون باقي المحتوى الموجود على الصحفة الرئيسية بالمنتدى بموضوعات ومعلومات أخرى تزعم أن السعودية تدعم الإرهاب، بما فيها موضوع يستعرض قائمة ومعلومات الاتصال الخاصة بالأفراد، المزعوم أنهم ينفذون عمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم.

وألقت واقعة اختفاء خاشقجي بظلالها على منتدى دافوس، وهو مؤتمر استثماري عالمي ينطلق غدًا الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعلن الكثير من المسؤولين الكبار انسحابهم من المؤتمر العالمي، كان أخرهم المدير التنفيذي لشركة سينمس الألمانية، والذي قال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر" سيمنس شريك موثوق وملتزم للمكلة ورؤيتها لعام 2030. ولكن حاليا يجب الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة، لذلك لن أحضر"، في إشارة إلى المؤتمر.

وبالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة سيمينس فقد انسحب عدد كبير من المسؤولين والمديرين التنفيذيين بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وسي.إن.إن وفايننشال تايمز ونيويورك تايمز وسي.إن.بي.سي وبلومبرج بجانب مراسلين ومحررين من إيكونيميست.