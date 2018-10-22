رئيس الهيئة العربية للتصنيع: تعزيز التعاون المشترك مع إفريقيا في علوم الفضاء

القاهرة- أ ش أ:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع القارة الإفريقية في شتى المجالات الصناعية والبحثية، خاصة في علوم تكنولوجيا الفضاء؛ وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال ودراسة إنشاء وكالة فضاء مصرية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مفوضية الاتحاد الإفريقى للعلوم والتكنولوجيا لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، في إطار الجولة التي يقوم بها الوفد بهدف التعرف على القدرات الفنية والعلمية لمصر باعتبارها إحدى الدول المرشحة لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

ودعا التراس الوفد لزيارة مختلف وحدات الهيئة العربية للتصنيع للتعرف على الإمكانيات الفنية والعلمية لها ؛ بهدف الاستفادة منها ونقلها إلى الدول الإفريقية فضلاً عن تبادل الخبرات.

ومن جانبه أكد الوفد الإفريقي حرصه على دعم آليات التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي مع مصر، مشيدا بدور مصر الرائد في القارة الإفريقية وما تقدمه للأشقاء الأفارقة.