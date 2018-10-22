التليفزيون التركي: العثور على سيارة تابعة للقنصلية السعودية بمرأب بإسطنبول

كتبت- رنا أسامة:

أفاد التليفزيون الرسمي التركي بالعثور على سيارة دبلوماسية يُعتقد أنها تابعة للقنصلية السعودية في أحد المواقف بإسطنبول.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية في نبأ عاجل، الاثنين، أن السيارة تتطايق مع نوعية السيارات التي رُصِدت خارج القنصلية يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما نقلت عن مصادر وصفتها بالخاصة.

وشوهِد خاشقجي آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وأعلنت السعودية في ساعة مبكرة من يوم السبت، مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع 15 شخصًا داخل القنصلية ما أدى إلى وفاته، بحسب بيان للنائب العام السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان النائب العام إن "المناقشات التي جرت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 موقوفًا، جميعهم من الجنسية السعودية، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم أبرزهم نائب الرئيس اللواء أحمد عسيري، وكذلك المستشار بالديوان الملكي سعودي القحطاني.

وكان مسؤول سعودي بارز قال لوكالة رويترز، الأحد، إن فريقًا من 15 سعوديًا أُرسِلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر، وقاموا بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في شجار بعد مقاومته، ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس الصحفي السعودي ليبدو الأمر وكأنه غادر القنصلية.

فيما نشرت نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو لشخص من بين الـ15 المتورطين في قتل خاشقجي، والذي ارتدى ملابس وأخذ ملحقاته والتي كان من بينها ساعته الآبل وخرج بها من مبنى القنصلية.