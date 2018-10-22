الإعلام الصيني ينتقد تعليقات بومبيو "الماكرة" بشأن أمريكا اللاتينية

بكين- (د ب أ):

قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية اليوم الاثنين إن تعليقات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن الصين تنصب فخاخ الديون لدول في أمريكا اللاتينية تنم عن "جهل ومكر".

وحذر بومبيو يوم الخميس الماضي في مكسيكو سيتي قائلا :"عندما تصدر عن الصين نداءات، فإن هذا لا يكون دائما في صالح مواطنيكم".

وقال، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية:"عندما يعرضون صفقات تبدو مثيرة غير قابلة للتصديق، فإن هذا هو حالهم غالبا".

وأشار بومبيو بذلك إلى تزايد الاستثمار الصيني في أمريكا اللاتينية تحت مظلة مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينج والتي تهدف لإنشاء طرق عبر القارات للتجارة والبنية التحتية.

ولاقت المبادرة انتقادات في الشهور الأخيرة، بعد أن ألغت دول مثل ماليزيا وسريلانكا مشروعات، أو اضطرت لتسليم أصول نتيجة لعبء الدين.

وجاء في مقال في صحيفة تشاينا ديلي اليوم الاثنين أن "بومبيو لم يتردد في طعن الصين في الظهر، محذرا بنما ودول أخرى من قبول القروض الصينية، وفقا لمبادرة الحزام والطريق".

وأضاف المقال: "فقد ولت الأيام التي يمكن لواشنطن أن تملي فيها إرادتها على تلك الدول"، مضيفا أن تحذيرات بومبيو هي أعراض لـ"انعدام الأمان" الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت في يوليو الماضي برنامجها الخاص للاستثمار في البنية التحتية بميزانية تبلغ 113 مليون دولار.