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    عاهل الأردن يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

    03:21 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    عاهل الأردن يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

    الملك عبدالله الثاني

    عمان- (د ب أ):

    استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في لقاء ركز على التعاون الاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة وآليات تعزيزها.

    ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد أكد الملك على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

    من جهته، أكد الوزير الأمريكي "أهمية الدور الذي يقوم به الأردن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي استضافة اللاجئين السوريين"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم الأردن في مختلف المجالات.

    وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة نتيجة الأزمات الإقليمية، والخطط والبرامج الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع مختلف التحديات.

    كما تطرق إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن نتيجة أزمة اللجوء السوري والضغوط المتزايدة التي فرضتها الأزمة على القطاعات الخدمية والبنية التحتية.

    الملك عبدالله الثاني وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الولايات المتحدة

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